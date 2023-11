Eurostat confirma inflação na Zona Euro de 2,9% em outubro. Portugal acima da média

O Eurostat confirmou esta sexta-feira que a taxa de inflação na Zona Euro desacelerou para 2,9% em outubro, depois de há um ano ter sido atingido o valor mais elevado de sempre. Esse abrandamento é explicado pelo efeito base da forte aceleração dos preços dos alimentos e energia no ano passado. Na UE, a taxa de inflação foi de 3,6% em outubro.No que toca à Zona Euro, outubro foi o sexto mês consecutivo de alívio nos preços. Há um ano, o índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC) atingiu a variação mais elevada da história do euro, ao acelerar 10,6%. Desde então, os preços têm vindo a abrandar e, por efeito da elevada subida de há um ano, estão agora no valor mais baixo desde julho de 2021.O Eurostat indica que, entre as quatro grandes componentes do cabaz de preços do IHPC, a maior contribuição para a variação de 2,9% registada em outubro veio dos serviços (1,97 pontos percentuais), seguida pela alimentação, álcool e tabaco (1,48 pontos percentuais), bens industriais não-energéticos (0,90 pontos percentuais) e energia (1,45 pontos percentuais).A maior desaceleração registou-se na energia, com os preços a manterem-se em terreno negativo. Em outubro, voltaram a afundar, passando de uma variação homóloga de -4,6% para -11,2%, menos uma décima do que o avançado na estimativa rápida. Essa descida acontece apesar de os preços do petróleo estarem a subir nos mercados internacionais, sendo explicada sobretudo pelo efeito base dos preços.Nos alimentos, bebidas alcoólicas e tabaco, o IHPC abrandou de 8,8% para 7,4% em outubro. Também os serviços, que estão a pesar mais no IHPC nos últimos meses, tiveram uma variação homóloga de 4,6%, o que compara com 4,7% no mês anterior. Por fim, os preços dos bens industriais não-energéticos desaceleraram de 4,1% para 3,5%.Considerando os 27 Estados-membros que compõem a UE, verificou-se que a inflação abrandou em 22 países e acelerou em cinco (Espanha, Grécia, República Checa, Estónia e Suécia). Em outubro, as taxas de inflação mais elevadas foram contabilizadas na Hungria (9,6%), República Checa (9,5%) e Roménia (8,3%).Por outro lado, as variações homólogas mais baixas da UE registadas em outubro verificaram-se na Bélgica (-1,7%), Países Baixos (-1%) e Dinamarca (-0,4). Em conjunto, estes três países foram os únicos a ter em queda geral no cabaz de preços face ao ano passado, uma vez que, em comparação com o ano passado, a variação foi negativa. Com um IHPC abaixo da meta dos 2% definida pelo Banco Central Europeu (BCE), destacou-se ainda a Itália (1,8%).Já em Portugal, o IHPC foi de 3,2%, um valor que está acima da média registada na Zona Euro em outubro, mas abaixo da média da UE.(Notícia atualizada às 10:28)