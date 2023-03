Excedente externo melhora para 513 milhões em janeiro

As contas externas de Portugal registaram um excedente de 513 milhões de euros em janeiro, uma melhoria expressiva face ao período homólogo. Além disso, este é maior excedente das contas externas registado em janeiro desde 1996.





Segundo as estatísticas da balança de pagamentos divulgadas nesta quarta-feira, 22 de março, pelo Banco de Portugal (BdP) , o saldo das contas externas em janeiro melhorou de forma expressiva face a janeiro de 2022: passou de um défice de 500 milhões a um excedente de 513 milhões.

Além disso, o défice da balança de bens e serviços reduziu-se em janeiro 561 milhões de euros em relação ao mês homólogo, tendo-se verificado um aumento do excedente da balança de serviços e uma redução do défice da balança de bens.





O défice da balança de bens diminuiu 50 milhões de euros em termos homólogos, para 1.600 milhões de euros, "reflexo de um crescimento das exportações, de 854 milhões de euros, superior ao das importações, de 804 milhões de euros (15,6% e 11,3%, respetivamente)", descreve o BdP.



As exportações e as importações de serviços aumentaram, respetivamente, 36% e 25% relativamente a janeiro de 2022, devido às viagens e turismo e os serviços de transporte.



As exportações e as importações de viagens e turismo cresceram 69,7% e 49,7%, respetivamente, , em termos homólogos, e resultaram num aumento do saldo desta rubrica de 425 milhões de euros. As exportações de viagens e turismo totalizaram 1,3 mil milhões de euros, "o valor mais elevado da série para um mês de janeiro", termina o banco central.