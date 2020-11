Exportações da Zona Euro com queda de 11,3% até setembro

As exportações de bens da Zona Euro para o resto do mundo, realizadas entre janeiro e setembro, continuam 11,3% abaixo do registado no mesmo período de 2019, o que representa uma queda de 1.545,2 mil milhões de euros. Os dados foram revelados esta sexta-feira pelo Eurostat.Face ao período de abril e maio, o comércio internacional de bens da Zona Euro tem vindo a recuperar. Porém, o nível das exportações e das importações continua bem abaixo do registado no ano passado.Segundo o Eurostat, as importações caíram 12,4% em termos acumulados, nos primeiros nove meses do ano. Como resultado, o excedente comercial da zona euro manteve-se quase inalterado, em 150,4 mil milhões de euros (era de 151 mil milhões nos primeiros nove meses de 2019).Entre os países da moeda única, o comércio também continua bastante deprimido: em termos acumulados, reduziu-se 11,1% até setembro, face ao mesmo período de 2019.De entre os 27 países da União Europeia, 25 Estados-membros registaram quedas nas exportações totais de bens até setembro, face a 2019. A Bélgica não reportou dados, e a Irlanda é uma exceção, tendo conseguido um crescimento de 5% das suas exportações.Com uma contração de 22%, o Luxemburgo destaca-se como o país da União Europeia onde a contração das exportações neste período foi mais elevada. França registou o segundo pior resultado, com uma contração de 19%. Espanha e Portugal tiveram a sexta maior queda, ambos com uma contração de 13% das suas exportações.