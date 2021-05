Exportações atingem subida recorde para valor mensal mais elevado de sempre

As vendas de bens para o exterior aumentaram 28,8% no mês de março, prosseguindo a tendência de recuperação sustentada desde o início do ano. No mês em que arrancou o desconfinamento em Portugal as importações também cresceram a dois dígitos (12,2%), mas a um ritmo bem inferior, o que permitiu uma redução do défice comercial.





De acordo com os dados do comércio internacional hoje revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), as empresas portuguesas venderam 5.806 milhões de euros em bens para o exterior no mês de março.

A empolar a variação está o efeito de base, já que em março passado (primeiro mês completo de confinamento em Portugal), as exportações afundaram 12,9%. Ainda assim, o aumento homólogo mensal de 28,8% é o mais elevado desde que o INE iniciou a atual série para medir a evolução das exportações em Portugal. Para encontrar meses com variações positivas aproximadas é necessário recuar a março de 2017 (+23,8%) e março de 2010 (+27,5%).

Além disso, o valor registado no mês de março deste ano (5,8 mil milhões de euros) é o mais elevado de sempre obtido num só mês, o que demonstra bem como as exportadoras portuguesas estão a recuperar de forma sustentada dos efeitos da pandemia.

Março de 2017 foi o primeiro mês em que as exportações de bens superaram 5 mil milhões de euros num só mês. Desde o início da pandemia só por cinco meses esta barreira foi superada.



Mesmo comparando março deste ano com março de 2019, o crescimento das exportações portuguesas escreve-se com dois dígitos (12,2%).





Este salto homólogo nas exportações portuguesas vai ser ainda mais forte em abril, já que nesse mês do ano passado (quando muitas fábricas em encerraram em Portugal e o comércio internacional paralizou) as exportações ficaram abaixo dos 3 mil milhões de euros.

Importações sobem pela primeira vez na pandemia

No que diz respeito às importações, o mês de março também foi de recuperação, mas menos acentuada. As compras de bens ao exterior subiram 12,2% para 6.808 milhões de euros, pelo que março deste ano foi o primeiro com uma variação homóloga de sinal positivo desde o início da pandemia.

Ainda assim, a variação e o valor registado nas importações em março estão abaixo dos recordes fixados antes da pandemia.

Com as exportações a crescerem bem acima das importações, o défice da balança comercial de bens baixou para 1.002 milhões de euros em março, o que traduz uma redução de 555 milhões de euros face março de 2020.

No que diz respeito aos produtos que mais influenciaram o comércio internacional de Portugal, o INE destaca o aumento nas exportações de material de transporte (+61,0%) e as subidas nas importações de fornecimentos industriais (+15,1%) e de máquinas e outros bens de capital (+27,3%).

Na análise aos principais destinos das exportações portuguesas, destacam-se o forte aumento das vendas de bens para Espanha (31,6%), que continua a ser o principal mercado para as empresas nacionais. As vendas para França subiram ainda mais (41,4%), sendo que entre os 10 principais mercados destaca-se a Bélgica (56,7%).

No mês passado o INE já tinha revelado os valores do comércio internacional no acumulado do trimestre, que foram agora revistos em ligeira alta. As exportações de bens aumentaram 6,2% nos primeiros três meses do ano (acima dos 6% inicialmente anunciados) e as importações diminuíram 5,3%.



