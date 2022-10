Exportações e importações abrandam no terceiro trimestre

As exportações e importações de bens abrandaram no terceiro trimestre deste ano face aos três meses anteriores, mantendo ainda assim taxas de crescimento nominais (não excluem o efeito da inflação) expressivas, divulgou o INE.Segundo a estimativa rápida do Comércio Internacional de Bens do INE, as exportações cresceram 28% no terceiro trimestre face ao período homólogo. No entanto, as exportações nos meses de verão (julho, agosto e setembro) registaram um ligeiro abrandamento face ao trimestre anterior. No segundo trimestre, as vendas ao exterior avançaram 31,2% em termos homólogos.A tendência de abrandamento verifica-se também nas importações. De acordo com o INE, no terceiro trimestre, as importações de bens aumentaram 35,3% em termos homólogos e nominais. Nos três meses anteriores, a subida homóloga tinha sido de 35,3%.Face ao início da pandemia, ou seja, em comparação com o terceiro trimestre de 2020, as exportações e as importações de bens cresceram ainda mais no terceiro trimestre: 43,2% e 63,6%, respetivamente.Estes resultados para o terceiro trimestre de 2022 correspondem a uma primeira estimativa, que incorpora uma primeira versão dos dados de setembro e revisões dos resultados dos dois meses anteriores, em consequência da inclusão de nova informação, diz a autoridade estatística.