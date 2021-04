Nos primeiros três meses deste ano, as exportações portuguesas de bens aumentaram 6% face ao mesmo período do ano passado, depois da quebra homóloga de 3,2% registada no último trimestre de 2020, aponta o Instituto Nacional de Estatística (INE) na primeira estimativa rápida do comércio internacional de bens, divulgada esta quarta-feira.





Já as importações caíram 5,7% em relação ao período homólogo, menos do que a descida de 9,9% observada nos últimos três meses do ano passado.





"No 1º trimestre de 2021, de acordo com a estimativa rápida do Comércio Internacional de bens, as exportações de bens aumentaram 6% e as importações diminuíram 5,7%, relativamente ao período homólogo. No 4º trimestre de 2020 as taxas de variação homóloga tinham sido, respetivamente, -3,2% e -9,9%", informa o INE.





Os dados integram a primeira estimativa rápida do INE dos dados do comércio internacional, baseados em informações recolhidas até 25 dias após o período em análise.





O gabinete de estatística sublinha, porém, que a divulgação mais precoce de resultados "comporta uma maior probabilidade de revisões refletindo o menor volume de informação primária disponível", particularmente sobre o último mês do trimestre.





Os dados completos, com detalhes sobre categorias de produtos e países serão divulgados no próximo dia 10 de maio.