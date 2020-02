FMI teme que coronavírus ponha em causa frágil recuperação da economia global

A propagação do coronavírus pode atrasar a "altamente frágil" recuperação da economia mundial em 2020, defende o Fundo Monetário Internacional (FMI) num documento de trabalho que preparou para a reunião do próximo fim de semana dos ministros das Finanças das 20 maiores economias mundiais (G20) e governadores dos principais bancos centrais.





No documento a que a agência Reuters teve acesso, o FMI nota que a epidemia do Covid-19 já se repercute numa desaceleração da economia chinesa, podendo o impacto negativo alastrar-se ao conjunto do globo.