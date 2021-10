Fórum para a Competitividade prevê que economia cresça até 4,5% este ano

O Fórum para a Competitividade prevê que a economia portuguesa cresça até 4,5% este ano. A entidade liderada por Pedro Brás da Costa diz que a economia teve uma "evolução limitada" no terceiro trimestre e o quatro trimestre inicia-se com "ameaça [de] subida dos preços da energia e o final das moratórias".



"Já tendo como base os valores revistos do INE, com recuperação gradual e afastados os cenários mais gravosos, estimamos um crescimento para o conjunto do ano de 2021 entre 3,5% e 4,5%", lê-se na nota de conjuntura relativa ao mês de setembro, divulgada esta quinta-feira pelo Fórum para a Competitividade.



A subida do número de novos casos de covid-19 e o regresso de algumas medidas de confinamento, entre julho e setembro, conduziu, segundo o Fórum para a Competitividade, a um travão no crescimento da economia. "Estima-se que o PIB tenha crescido entre 2% e 4% em cadeia e entre 3,5% e 5,5% em termos homólogos", indica.



Escalada dos preços da energia limita crescimento

Já o quarto trimestre, que se iniciou em outubro, começou "sob a ameaça da subida dos preços da energia e o final das moratórias, num ambiente de recuperação internacional e nacional com algumas limitações".



Com Portugal a ter "o segundo preço da eletricidade da Europa continental" mais elevado, a associação de promoção da competitividade sinaliza que várias empresas foram "fortemente" afetadas pela escalada do preço da energia, enquanto o sector automóvel continua a enfrentar problemas devido à falta de componentes, "falando-se no regresso ao lay-off".



O fim das moratórias bancárias, no final de setembro, vai implicar que as empresas retomem as prestações habituais, "com alguma subida devido à capitalização de juros que não foram liquidados durante a suspensão de pagamentos", o que, segundo o Fórum para a Competitividade, pode gerar "insolvências e desemprego" nos próximos meses.



Quanto às previsões económicas para o próximo ano, o Fórum para a Competitividade está otimista: "Em 2022, deve prosseguir o retomar da normalidade nos diferentes sectores, aproximando-se ou ultrapassando mesmo os valores anteriores à pandemia, com a excepção do turismo, que só os deverá alcançar em 2023".