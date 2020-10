Fórum para a Competitividade prevê recessão até 12% este ano

O Forum para a Competitividade estima que a economia portuguesa terá registado uma recuperação "modesta" no terceiro trimestre, admitindo a possibilidade de um "retrocesso" no quarto trimestre.

Nas perspetivas empresariais do terceiro trimestre, publicadas esta quinta-feira, o Fórum para a Competitividade estima que o PIB de Portugal registará uma quebra entre 9% e 12% este ano.



Apesar de ser uma das previsões mais pessimistas para a economia portuguesa, é menos negra do que o estimado em junho, quando o Fórum para a Competitividade apontava para uma recessão entre 9% e 15% este ano.



"No terceiro trimestre, a recuperação terá sido modesta e no quarto trimestre, com a reposição de restrições à circulação e à actividade, há a possibilidade de um retrocesso", refere o Pedro Braz Teixeira, diretor do Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade.



Segundo estimativas divulgadas recentemente, o Fórum para a Competitividade aponta para um crescimento em cadeia no PIB de Portugal entre 0,2% e 0,5%, a que corresponderá uma variação homóloga no terceiro trimestre entre -16,1% e -16,3%.

No que diz respeito ao desemprego, o Fórum assinala que "as perspetivas de uma retoma mais lenta, quer em 2020, quer nos anos seguintes, em particular no turismo, deverão conduzir a novas subidas da taxa de desemprego".