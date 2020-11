Gentiloni: "Nunca contámos com uma recuperação em 'V'. Agora sabemos que não a vamos ter"

"Nunca contámos com uma recuperação em 'V'. Agora temos a certeza de que não a vamos ter", avisou Paolo Gentiloni, comissário europeu para a Economia, esta quinta-feira, na apresentação do relatório sobre as Projeções Económicas de Outono, da Comissão Europeia, em Bruxelas.A Comissão Europeia espera uma recessão de 7,4% este ano na União Europeia, seguida por um crescimento de 4,1% em 2021 e de 3% em 2022. Na Zona Euro, a recessão em 2020 deverá atingir os 7,8%, seguindo-se uma recuperação de 4,2% no próximo ano e de 3% em 2022.A certeza de que a economia europeia não vai regressar rapidamente ao nível de atividade que tinha antes da pandemia tornou-se evidente com o aumento dos casos de infeção neste outono, que está a obrigar os países a adotar novas medidas restritivas da vida em sociedade. "O aumento das infeções deverá travar a recuperação no curto prazo", reconheceu Gentiloni, afastando por completo uma recuperação em 'V'.Bruxelas assume que se vão manter algumas medidas de confinamento ao longo de 2021 e de 2022, por causa da pandemia de covid-19, o que explica a recuperação um pouco mais lenta, assinalou Gentiloni. Ainda assim, "os riscos negativos nesta projeção são excecionalmente elevados", sublinhou o comissário europeu.Embora no seu conjunto a União Europeia deva chegar a 2022 praticamente com o mesmo nível de atividade económica que tinha em 2019, antes da pandemia, este não é o caso para todos os Estados-membros. Pelo contrário, haverá "muita divergência" na evolução económica dos países. Isto reflete o impacto diferenciado da pandemia, e das respetivas medidas de confinamento adotadas para a conter, mas também a diferença nas medidas de apoio adotadas, reconheceu o comissário.Ainda assim, e apesar da dificuldade de recuperação reconhecida, Gentiloni evitou comprometer-se com qualquer posição no que diz respeito à válvula de escape do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Neste momento, esta válvula está ativada para 2020 e 2021, o que significa que os países não precisam de respeitar o limite de défice orçamental de 3%, nem de se preocupar em colocar a dívida numa trajetória relativamente rápida de descida, até aos 60% do PIB.Mas não há qualquer garantia de que se mantenha assim em 2022. "Essa discussão será tida no próximo mês, idealmente com menos incerteza", respondeu Gentiloni, quando questionado sobre o assunto.Sobre a possibilidade de serem adotadas mais medidas de apoio a nível europeu, na sequência da segunda vaga de infeções, Paolo Gentiloni sublinhou que "este é o tempo da implementação." Alguns dos mecanismos criados para responder à crise provocada pela pandemia já estão no terreno, sublinhou, como é o caso do SURE, mas a ferramenta fundamental, o Plano de Recuperação e Resiliência, continua numa fase de definição."Temos o poder de fogo para agir", sublinhou, defendendo que agora os líderes não se devem desviar da necessidade de implementar as medidas criadas.(Notícia atualizada às 11:20)