Importações da zona euro continuam a crescer acima de 20% em outubro

As importações de bens da zona euro cresceram 24,1% em outubro, face ao mesmo mês do ano passado. As compras dos países da moeda única ao resto do mundo mantêm assim uma recuperação acentuada, segurando um crescimento acima dos 20% pelo terceiro mês consecutivo. Já o crescimento das exportações manteve a tendência de abrandamento, depois do pico atingido em abril.Os dados foram publicados esta quinta-feira, 16 de dezembro, pelo Eurostat, que dá conta da recuperação continuada do comércio internacional face a 2020, o primeiro ano marcado pela pandemia de covid-19 e por medidas de confinamento muito restritivas da atividade económica.Como explica o organismo de estatística, em outubro a zona euro comprou bens no valor de 210,4 mil milhões de euros ao exterior, mais 40,8 mil milhões do que no ano passado. Uma das explicações para esta subida está nos bens energéticos, cujo preço tem disparado.Do lado das exportações, a recuperação também continua, mas o ritmo de crescimento voltou a abrandar, situando-se em 7,3%. Em outubro as exportações atingiram os 214 mil milhões de euro.O excedente da balança comercial de bens da zona euro encolheu assim para 3,6 mil milhões de euros, um valor muito abaixo dos 29,8 mil milhões registados no ano passado.Olhando para o período de janeiro a outubro, verifica-se um crescimento de 13,9% das exportações face ao período homólogo, e uma subida de 18,4% das importações. O excedente comercial caiu de 180,9 mil milhões de euros, para 135,3 mil milhões, nos primeiros dez meses do ano.Portugal registou a décima maior subida de importações extra-comunitárias, mas foi dos países cujas exportações para fora da União Europeia menos cresceram (teve o sexto pior desempenho). O Chipre foi o país que mais recuperou as exportações extra-UE, que mais do triplicaram (subiram 228%). A Grécia foi o país que mais subiu as importações extra-comunitárias, com um aumento de 91%.No conjunto da União Europeia, as exportações subiram 6,4%, mas as importações dispararam 29,1% em outubro. A balança comercial registou um défice de 4,2 mil milhões de euros em outubro. Ainda assim, este resultado não anulou o excedente conseguido no conjunto dos dez meses volvidos do ano, que vai em 87,5 mil milhões de euros.Os dados mostram o forte peso dos bens energéticos na balança comercial. A União Europeia regista um défice de 207,2 mil milhões de euros neste tipo de bens no período de janeiro a outubro, um agravamento de 57% face ao ano passado.