Indústria e retalho abrandam em Fevereiro

General Ciresp

Há 17 minutos

Ja comeca a nao ser so em portugal q se ouve falar do arrefecimento da economia.Nos no verao fugimos do calor,mas no inverno vamos ao encontro dele.Secalhar este frio da economia foi suprada pelas goelas do xikinho draghi.Tambem estar sempre a contar com o ovo no cu da galinha(draghi),nao e vida.