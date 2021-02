Indústria portuguesa afundou mais de 10% no ano da pandemia

O setor industrial não foi o mais fustigado pelos efeitos da pandemia, mas ainda assim a evolução em 2020 foi fortemente afetada, com uma queda de dois dígitos na faturação.





De acordo com os dados publicados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, o volume de negócios da indústria portuguesa baixou 10,9%. Uma quebra bem mais acentuada do que a registada em 2019 (-1%).





Esta evolução negativa resultou de quebras em todos os quatro trimestres. No primeiro trimestre, quando a pandemia ainda não se fazia sentir na sua plenitude, a descida foi a menor do ano (-3,8%), enquanto o segundo trimestre foi o pior (-25,4%), já que muitas fábricas tiveram de fechar portas.





Quanto à segunda metade do ano, no terceiro trimestre a descida abrandou para -6,3%, tendo voltado a acelerar nos últimos três meses de 2020 (-6,7%).





A queda na indústria portuguesa fez-se sentir sobretudo nas vendas para o mercado externo, que foram sempre mais fortes do que as registadas no mercado interno.





No que diz respeito à evolução mensal, o índice de volume de negócios na indústria registou uma descida homóloga de 7,7% em dezembro, o que representa uma queda mais acentuada face ao registado em novembro (-4,3%).





Todos os sub indicadores relacionados com a indústria registaram uma evolução negativa em 2020 em termos de média anual, com o emprego a descer 2,4%, as remunerações a baixarem 0,5% e as horas trabalhadas a recuarem 8,5%.