INE confirma abrandamento da inflação para 3,1% em julho

O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou esta quinta-feira que a taxa de inflação abrandou de 3,4% para 3,1% no mês de julho. Esta desaceleração está, segundo o INE, "parcialmente associada a um decréscimo de preços" nos alimentos e nas bebidas não alcoólicas, para o qual terá contribuído o "IVA zero" num cabaz de bens alimentares essenciais."A variação homóloga do IPC [índice de preços no consumidor] foi 3,1% em julho de 2023, taxa inferior em 0,3 pontos percentuais à registada no mês anterior. Com arredondamento a uma casa decimal, esta taxa coincide com o valor da estimativa rápida divulgada a 31 de julho", indica o INE. Julho foi, assim, o nono mês consecutivo de alívio nos preços no consumidor.

A inflação subjacente, que exclui os produtos alimentares não transformados e energéticos (que estão mais sujeitos a variações de preços), desacelerou de 5,3% para 4,7% em julho. Este foi o sexto mês consecutivo de alívio neste indicador, apelidado pelo Banco Central Europeu (BCE) de "inflação crítica", que serve para medir o quão "enraizada" está a inflação na economia.



O índice relativo aos produtos energéticos manteve uma variação homóloga negativa, mas registou uma nova subida em julho: de -18,8% para -14,9%, uma décima a mais do que o antecipado na estimativa rápida do INE. Ainda assim, tal significa que a energia está 14,9% mais barata, em comparação com igual período do ano passado.



Já o índice referente aos produtos alimentares não transformados desacelerou de 8,5% para 6,8%, menos uma décima do que o previsto na estimativa rápida. O abrandamento foi sobretudo expressivo nos produtos alimentares, cuja variação homóloga passou de 8,3% para 7% em julho. Já as bebidas não alcoólicas mantiveram a mesma variação de junho: 13,2%.



A variação do IPC de julho foi de -0,4%, o que compara com 0,3% registados no mês anterior. Há precisamente um ano, a variação mensal do índice de preços tinha sido nula. A variação média nos últimos doze meses foi de 7,3%, menos 0,5 pontos percentuais do que em junho.



Já o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, que permite comparar a evolução dos preços em Portugal com a dos restantes países europeus, teve uma variação homóloga de 4,3%. O valor fica 1 pontos percentual abaixo do estimado pelo Eurostat para os 20 países da Zona Euro. Em junho, a variação homóloga do IHPC tinha sido de 4,7%.





O IHPC registou uma variação mensal de -0,4% e uma variação média dos últimos doze meses de 8%.

