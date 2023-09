INE confirma aceleração da inflação para 3,7% em agosto à boleia dos combustíveis

taxa de inflação voltou a acelerar para 3,7% em agosto, interrompendo um ciclo de nove meses consecutivos de abrandamento na subida dos preços. A nova aceleração

é explicada sobretudo por um aumento significativo nos preços dos combustíveis."A variação homóloga do IPC [índice de preços no consumidor] foi 3,7% em agosto de 2023, taxa superior em 0,6 pontos percentuais à registada no mês anterior. Com arredondamento a uma casa decimal, esta taxa coincide com o valor da estimativa rápida divulgada a 31 de agosto ", lê-se na nota estatística do INE.

A autoridade estatística explica que esta aceleração deve-se principalmente "ao comportamento dos preços dos combustíveis, que contribuíram em 0,7 pontos percentuais para o aumento da variação homóloga do IPC".A inflação subjacente, que exclui produtos que estão mais sujeitos a variações de preços (alimentos não transformados e energéticos), continuou a abrandar, contrariando a aceleração do IPC. Isso significa que são as componentes voláteis que explicam a nova aceleração do índice, dado que não há um aumento do nível de "enraizamento" da inflação na economia. Em agosto, a inflação subjacente passou de 4,7% para 4,5%, aliviando pelo sétimo mês consecutivo.O índice relativo aos produtos energéticos (onde se incluem os combustíveis) acelerou em agosto, apesar de continuar em terreno negativo. A variação homóloga deste índice foi de -6,5%, o que compara com -14,9% no mês de julho. Isso significa que, apesar da aceleração homóloga face ao mês precedente, a energia está ainda mais barata do que no ano passado.Já a variação homóloga do índice referente aos produtos alimentares não transformados manteve uma trajetória decrescente nos preços, beneficiando sobretudo ao chamado "IVA zero", que trouxe a isenção de IVA para um cabaz de bens alimentares essenciais. Em agosto, o índice referente aos alimentos não transformados passou de 6,8% em julho para 6,4%, menos uma décima do que tinha sido antecipado na estimativa rápida do INE.A variação mensal do IPC foi de 0,3%, o que compara com -0,4% em julho. A variação média nos últimos doze meses diminuiu para 6,8%, menos 0,5 pontos percentuais do que em julho. Sem considerar a habitação, a variação média dos últimos doze meses do IPC fixou-se em 6,9%. Esse será o valor que servirá de referência para a atualização das rendas no próximo ano.Por outro lado, o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, que permite comparar a evolução dos preços a nível europeu e que difere ligeiramente do IPC por considerar também a despesa realizada por não residentes, teve uma subida homóloga de 5,3%. No mês anterior, a subida tinha sido inferior: de 4,3%.A variação do IHPC em agosto foi idêntica ao valor estimado pelo Eurostat para a Zona Euro . Excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, o IHPC em Portugal acelerou 6,4% em agosto, o que compara com 6,2% em julho. Esse valor é superior à taxa correspondente para a Zona Euro.Em termos mensais, o IHPC registou uma variação de 0,8% (-0,4% no mês anterior) e uma variação média dos últimos doze meses de 7,6%, menos quatro décimas do que no mês precedente.