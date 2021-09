INE confirma inflação de 1,5% em agosto, apesar da subida dos preços da energia

A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi de 1,5% em agosto, valor igual ao que se registou em julho, confirmou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). O valor manteve-se inalterado, apesar da subida significativa verificada nos preços dos produtos energéticos."A variação homóloga do IPC foi 1,5% em agosto de 2021, taxa idêntica à registada no mês anterior. Com arredondamento a uma casa decimal, esta taxa coincide com o valor da estimativa rápida divulgada a 31 de agosto", refere o gabinete de estatística.

Já a inflação subjacente - que exclui bens mais vulneráveis a flutuações de preços, como os produtos alimentares e energéticos - registou uma variação homóloga de 0,9%, taxa superior em 0,1 pontos percentuais à registada em julho de 2021.No caso dos produtos energéticos, verificou-se uma "uma taxa de variação de 9,3% (8,7% no mês precedente), enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados registou uma variação homóloga de 0,2% (0,5% em julho)", detalha o INE.(Notícia em atualização)