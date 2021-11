INE confirma PIB a crescer 2,9% no terceiro trimestre do ano

A economia portuguesa cresceu 2,9% no terceiro trimestre deste ano, confirmou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE), na segunda estimativa do PIB. Face ao mesmo período de 2020, a atividade económica subiu 4,2%. O levantamento das medidas de confinamento ajudou o PIB nos meses de verão.O comportamento da atividade económica tem estado bastante influenciado pelo andamento da pandemia de covid-19, tanto em Portugal, como nos principais parceiros. Comparando com o segundo trimestre do ano, o PIB cresceu agora com um contributo maior da procura externa líquida (no trimestre anterior tinha sido negativa). Agora, as exportações deduzidas das importações contribuíram com 1,8 pontos percentuais do PIB para a variação em cadeia.Já a procura interna avançou mais devagar, mas continuou a ajudar ao crescimento, contribuindo com 1,1 pontos percentuais do PIB para a taxa de variação. No trimestre anterior, o crescimento tinha sido todo conseguido à custa da procura doméstica, com um impulso de 5,1 pontos percentuais.Na análise em termos homólogos, as conclusões são diferentes. O crescimento de 4,2% face ao período de julho a setembro de 2020 foi todo obtido através do contributo da procura interna (a procura externa retirou 0,5 pontos percentuais ao crescimento económico).Os dados do INE mostram que o consumo privado cresceu 4,6% em termos homólogos, o consumo público aumentou 3,7% e o investimento (público e privado) avançou 5,8%.Na procura externa, as exportações cresceram 10,2%, mas as importações avançaram 11%.Pela primeira vez este ano, as exportações aumentaram quando comparadas com o trimestre imediatamente anterior. No período de julho a setembro a economia portuguesa exportou mais 9,6% do que no segundo trimestre do ano, quando as vendas ao exterior caíram 2,2%. No primeiro trimestre deste ano as exportações também tinham encolhido face ao final de 2020, recuando 2,3%.O aumento das vendas foi particularmente intenso nos serviços (com um crescimento trimestral de 27,7%) mas também se verificou na categoria de bens, com uma subida de 3,9%.As importações também cresceram (4,4%), tendo a recuperação nos serviços sido também mais intensa: registou-se um aumento de 17,8%, contra a subida de 2,1% nos bens.Já o investimento caiu em termos trimestrais e o consumo das famílias cresceu 1,9%, com uma correção das compras nos bens duradouros.(Notícia atualizada às 11:52 com mais informação)