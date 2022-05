INE confirma subida de 2,6% do PIB no 1.º trimestre à boleia do consumo privado

No primeiro trimestre deste ano, a economia portuguesa cresceu 2,6% face aos três meses anteriores, com a aceleração do consumo privado, com as famílias a fazerem mais despesa em serviços depois do levantamento da maioria das restrições da covid-19, confirmou nesta terça-feira, 31 de maio, o INE.Depois de ter publicado no final de abril a estimativa rápida das contas nacionais, o INE divulga agora mais informação sobre o andamento do PIB no primeiro trimestre, mas confirma que a economia cresceu no primeiro trimestre 2,6% em cadeia e 11,9% em termos homólogos.Comparando com o quarto trimestre de 2021, a economia acelerou (tinha avançado 1,7% em cadeia anteriormente) devido ao contributo mais positivo da procurainterna, "refletindo a aceleração do consumo privado, devido sobretudo ao crescimento da despesa em diversas atividades de serviços, após o levantamento da generalidade das restrições à atividade económica impostas no contexto da pandemia COVID-19", explica o INE.A procura interna, que avançou 2,1%, contribuiu 2,2 pontos percentuais para a taxa de variação em cadeia do PIB (acima dos 1,3 pontos percentuais verificados no quarto trimestre), enquanto a procura externa líquida (manteve um contributo de 0,4 pontos percentuais.O consumo privado, que integra as despesas das famílias e das instituições sem fins lucrativos, cresceu 2,1% no primeiro trimestre, acelerando face à subida em cadeia de 1,1% registada no trimestre anterior. As despesas em bens duradouros subiram 6,4% e as com bens não duradouros e serviços aumentaram 1,7%.Já o investimento total abrandou no primeiro trimestre, ao crescer 3% em cadeia. Nos últimos três meses de 2021 tinha avançado 3,9% face ao trimestre anterior. Considerando apenas a formação bruta de capital fixo, a maior componente de investimento, o abrandamento foi maior: agora, cresceu 3,3% (contra 4,4% no quarto trimestre).Também o crescimento das exportações em cadeia abrandou. No primeiro trimestre deste ano, as exportações totais aumentaram 1,7% em termos reais, mas no trimestre anterior tinham avançado 9,1% em cadeia. No período entre janeiro e março, as exportações de bens avançaram 0,5% e as de serviços 4,2% (contra 4,7% e 20% no trimestre anterior, respetivamente).O mesmo aconteceu com as importações totais, que cresceram 0,7% face ao trimestre anterior, travando face ao avanço de 7,7% no quarto trimestre. As importações de bens cresceram 3,4% e as de serviços caíram 12% (contra subidas de 6,2% e 15,5% no 4º trimestre, respetivamente).(Notícia em atualização)