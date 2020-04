Segundo os números divulgados pelo INE, o indicador de clima económico registou de fevereiro para março "a maior redução da série, atingindo o valor mínimo desde dezembro de 2014".



Os indicadores analisados pelo INE mostram quebras significativas na confiança das famílias e das empresas. Do lado das famílias, a confiança dos consumidores caiu da forma mais acentuada desde 2012 (o pico da crise económica anterior) e o consumo privado registou a redução mais intensa desde 2009 (o ano após a falência da Lehmon Brothers).



Também do lado das empresas, a confiança da indústria diminuiu para o valor mais baixo desde outubro de 2013, "devido ao contributo negativo do saldo das opiniões da procura global e sobretudo das perspetivas de produção", explica o INE.



A confiança no setor da construção e das obras públicas também caiu e pela primeira vez desde 2012, interrompendo a tendência de melhoria que se verificava, de forma contínua, desde esse ano.



Da mesma forma, também a confiança dos serviços e do comércio diminuíram, atingindo os valores mais baixos desde 2014 e 2013, respetivamente.



O INE, que normalmente utiliza séries móveis para alisar os dados e encontrar tendências de curto prazo para avaliar a conjuntura económica, usou nesta análise os valores mensais efetivos, dado o impacto "súbito, inesperado e potencialmente severo" da crise provada pela covid-19.



