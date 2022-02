Inflação acelera para 4,2% em fevereiro à boleia dos preços da energia

O índice de preços ao consumidor aumentou para 4,2% em fevereiro, segundo a estimativa rápida divulgada esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). A confirmar-se este valor, a inflação terá atingido máximos de outubro de 2011, devido sobretudo à subida dos preços dos produtos energéticos.Os dados do INE mostram que, tendo em conta a informação já apurada, a taxa de inflação terá aumentado 0,9 pontos percentuais face aos 3,3% registados em janeiro.A variação homóloga dos produtos energéticos acelerou para 14,9%, mais 2,8 pontos percentuais do que no mês de janeiro (12,1%). Enquanto isso, o índice referente aos produtos alimentares não transformados registou uma subida para 3,8%, o que compara com os 3,4% contabilizados em janeiro.Também o indicador de inflação subjacente (que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos) registou uma variação de 3,2%, o que compara com os 2,4% do mês anterior. Já o índice harmonizado de preços no consumidor português terá registado uma variação homóloga de 4,4%.Os dados definitivos relativos ao mês de fevereiro serão publicados a 10 de março, dia em que o Banco Central Europeu (BCE) se irá reunir para decidir as medidas a tomar para travar a subida da inflação registada na zona euro.