A taxa de inflação em Portugal subiu uma décima, em Março, para 0,7%, confirmou esta quarta-feira, 11 de Abril, o Instituto Nacional de Estatística (INE). Este indicador já tinha sido reportado a 29 de Março , através de uma estimativa rápida.O indicador de inflação, excluindo a alimentação e a energia, aumentou 0,8%, o que representa um aumento de duas décimas face a Fevereiro.Os preços em Portugal estão a crescer a metade do ritmo do verificado na Zona Euro . Segundo os dados do Eurostat, divulgados a 4 de Março, a taxa de inflação na Zona Euro subiu de 1,1%, em Fevereiro, para 1,4%, em Março, em linha com as projecções.