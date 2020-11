Inflação continua negativa mas preços dos alimentos voltam a acelerar em Portugal  

O índice de preços no consumidor registou uma variação homóloga de -0,1% em outubro, com a economia portuguesa a permanecer assim na situação de inflação negativa em que se já se encontrava em setembro.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, a inflação subjacente também registou uma variação homóloga negativa.





Apesar desta variação negativa nos dois índices que medem a inflação, há evoluções bem distintas na evolução de vários tipos de produtos e serviços que fazem parte do cabaz que o INE usa para medir a inflação.

A variação negativa deve-se sobretudo à descida dos preços dos combustíveis e outros produtos energéticos, que refletem as cotações mais baixas dos preços do petróleo nos mercados internacionais.

O índice referente aos preços dos produtos energéticos apresentou uma taxa de variação homóloga de -6% em outubro, que é superior à variação negativa de 5,6% que se verificou em setembro.

Esta queda de preços anula a aceleração da subida dos preços dos alimentos em Portugal, um movimento que se acentuou com o início da pandemia. De acordo com o INE, o agregado relativo aos produtos alimentares não transformados registou uma variação homóloga de 4,5% em outubro, acima do crescimento de 4,2% registado em setembro.

A classe 1, dos Bens alimentares e bebidas não alcoólicas, está desde abril com subidas homólogas acima de 2%. Já a classe 7, dos Transportes, apresenta variações homólogas negativas desde março.

Na comparação entre setembro e outubro deste ano o IPC aumentou 0,1%, bem menos do que a subida mensal de 1% verificada em setembro.

Já a variação média dos últimos doze meses (ano terminado em outubro de 2020 contra ano terminado em outubro de 2019) está em 0,1%, igualando o registado em setembro. Este indicador é menos volátil e confirma que Portugal está este ano com uma inflação praticamente nula.