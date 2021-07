Inflação da Zona Euro cai para 1,9% em junho. Portugal é o único país com variação negativa

Na União Europeia (UE), o índice caiu de 2,3% em maio para 2,2% em junho deste ano, ligeiramente acima da nova meta de inflação do Banco Central Europeu (BCE) de 2%.



O índice harmonizado de preços no consumidor (HICP, na sigla em inglês) caiu de 2% em maio para 1,9% em junho na Zona Euro, em termos homólogos, de acordo com os dados revelados pelo Eurostat neta sexta-feira.Na União Europeia (UE), o índice caiu de 2,3% em maio para 2,2% em junho deste ano, ligeiramente acima da nova meta de inflação do Banco Central Europeu (BCE) de 2%.

Portugal foi o único país da Zona Euro que registou uma variação homóloga negativa neste índice (-0,6%), em junho. Os números tinham sido adiantados pelo INE, a 12 de julho, sendo que o HICP registou uma queda de 1,1 pontos percentuais face ao mês anterior.O INE explicou que esta diferença para a média da Zona Euro está, em parte "associada à falta de sincronia dos impactos da pandemia nos vários países, que geram efeitos de base de diferentes magnitudes".As variações mais baixas foram então registadas no sul da Europa, com Portugal (-0,6%), Grécia (0,2%) e Malta (0,6%) a liderarem esta tabela. No lado oposto estão a Hungria (5,3%), a Polónia (4,1%) e a Estónia (3,7%).Comparando com o mês de maio, a inflação caiu em doze Estados-membros da UE, manteve-se estável em quatro e subiu em onze. A energia continua a ser o motor para estes dados da inflação (+1,16 pontos percentuais).