Inflação em Portugal recua para 0,4% em Abril

O crescimento dos preços em Portugal abrandou no mês de Abril. De acordo com os dados revelados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa de inflação recuou de 0,7%, em Março, para 0,4%, em Abril.

Já a inflação subjacente, que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos, desceu de 0,8% para 0,2%.

"Tendo por base a informação apurada até à data do presente destaque, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá sido 0,4% em Abril de 2018 (o valor apurado em Março foi 0,7%)", revela o INE.

O Instituto de Estatística acrescenta que a desaceleração do índice de preços no consumidor "reflecte em parte um efeito de base, tendo-se observado aumentos significativos de preços em Abril de 2017 no período da Páscoa".

Em termos mensais, o índice de preços no consumidor cresceu 0,7% este mês, depois da subida de 1,9% registada em Março.

Os dados definitivos referentes ao mês de Abril serão publicados pelo INE no próximo dia 11 de Maio.