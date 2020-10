Inflação em Portugal volta a terreno negativo apesar de subida dos preços dos alimentos

A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi -0,1% em setembro, taxa inferior em 0,1 pontos percentuais (p.p.) à registada no mês anterior.





O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) registou uma variação homóloga de -0,2%, taxa inferior em 0,1 p.p. à registada em agosto.





O agregado relativo aos produtos alimentares não transformados registou uma variação homóloga de 4,2% em setembro (valor idêntico ao registado no mês precedente), enquanto o índice referente aos produtos energéticos apresentou uma taxa de variação de -5,6% (-4,9% no mês anterior).





Face ao mês de agosto, as classes de Lazer, recreação e cultura, dos Acessórios, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação e da Saúde viram aumentos da taxa de variação homóloga de 0,2%, -0,4% e 1,3%, respetivamente, enquanto o Vestuário e calçado e os Restaurantes e hotéis se moveram no sentido oposto.





Numa visão homóloga, as classes com contribuições positivas para a variação do IPC são as dos Bens alimentares e bebidas não alcoólicas, dos Bens e serviços diversos e da Saúde. Nas classes com contribuições negativas salientam-se a dos Transportes e do Vestuário e calçado.





Setembro torna-se desta forma o quarto mês este ano em que a taxa de inflação é negativa, depois de ter baixado da linha de água em agosto, abril e maio.





O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português registou uma variação homóloga de -0,8%, inferior em 0,5 p.p. ao estimado pelo Eurostat para a área do Euro, quando em agosto os valores nacional e europeu haviam estado em linha.