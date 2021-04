Inflação mantém-se em 0,5% em março

A taxa de inflação homóloga manteve-se em 0,5% em março, repetindo assim o valor de fevereiro. Os dados foram revelados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).Depois de ter arrancado o ano com uma recuperação, a inflação estabilizou em março. Em janeiro o índice de preços tinha subido 0,3% em termos homólogos e em fevereiro aumentou 0,5%. Mas agora estabilizou nos mesmos 0,5%.A variação média dos últimos 12 meses manteve-se nula. Já face a fevereiro o aumento foi maior, de 1,4%.O INE adianta ainda que em termos harmonizados, para permitir a comparação com os outros países europeus, a inflação homóloga em março foi de 0,1%, um valor bastante abaixo do estimado para a média dos países do euro. A média da Zona Euro ficou em 1,5%, mais 1,4 pontos percentuais, revelou o Eurostat.Segundo o organismo de estatística, foram os bens e serviços da classe dos transportes que deram o maior contributo positivo para a variação dos preços. Também a classe da saúde contribuiu positivamente. Com ajudas mais modestas à subida dos preços, mas ainda assim positivas, estiveram também os bens alimentares e as bebidas não alcoólicas.Já a travar a subida dos preços esteve o vestuário e calçado, classe que deu um contributo negativo.Olhando para a inflação subjacente, que retira do índice de preços os bens alimentares não transformados e os energéticos (que são mais voláteis), verifica-se uma variação homóloga de apenas 0,1% em março. Em fevereiro a inflação subjacente tinha sido de 0,7%.O INE explica que os produtos alimentares não transformados registaram uma inflação homóloga de 1,3% em março e que os produtos energéticos atingiram os 2,4%.