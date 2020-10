Inflação na Zona Euro mantém-se em terreno negativo

Leia Também Zona Euro cresce mais do que o esperado com alívio das restrições

o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), usado pelo Eurostat e que permite uma comparação entre os países, fixou-se em -0,6%, uma ligeira recuperação face aos -0,8% de setembro. Portugal não é dos que regista quedas mais violentas de preços. Na Grécia, a descida em outubro foi de 2%; na Irlanda caiu 1,8%; na Estónia 1,7%; em Chipre -1,3%.



Em Espanha a queda nos preços foi de 1%, em Itália -0,6%, na Alemanha -0,5%.



Esta é uma primeira estimativa. Os dados finais referentes a outubro serão divulgados a 18 novembro de 2020.

-0,3%. Este é o valor da inflação anualizada em outubro deste ano na Zona Euro. Os preços voltaram a manter evolução negativa. Em setembro já tinha sido essa a marca da inflação no bloco europeu.Segundo dados divulgados esta sexta-feira, 30 de outubro, pelo Eurostat, a inflação anualizada deve ser de -0,3% em outubro, estabilizando face ao indicador de setembro, que tinha sofrido um agravamento face aos -0,2% de agosto Há um ano, em outubro de 2019, os preços estavam a crescer 0,7%.Olhando para os principais componentes, a alimentação, álcool e tabaco deve registar a taxa mais alta em outubro, de 2%, uma subida face aos 1,8% de setembro. Seguem-se os serviços (0,4% que compara com os 0,5% de setembro), produtos industriais não energéticos (-0.1% uma recuperação face aos -0,3% de setembro).Os preços nos alimentos não processados têm subido, e continuam nesse registo. Em outubro a subida anualizada atingiu os 4,3%, uma subida face aos 3,1% de setembro. Mas em maio chegaram a subir 6,7%.A energia volta a tombar, tendo os preços caído 8,4% em outubro face aos -8,2% de setembro.Os preços na Zona Euro são assim um desafio, já que continuam longe da meta fixada pelo mandato do BCE de os colocar próximo dos 2%.Em portugal,