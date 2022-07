Inflação na Zona Euro sobe para 8,9% em julho. Portugal fica a meio da tabela

A inflação na Zona Euro voltou a acelerar em julho para o valor mais elevado desde a criação da moeda única, de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat.De acordo com a estimativa rápida do gabinete europeu de estatística, a inflação - medida pelo índice harmonizado de preços no consumidor - atingiu os 8,9%, ou seja, três décimas acima inflação de junho (8,6%). Esta evolução coloca ainda mais pressão sobre o Banco Central Europeu para subir as taxas de juro em setembro.

"Olhando para as principais componentes da inflação da zona euro, a energia deverá ter registado uma taxa anual de 39,7%, contra 42,0% em junho, seguida dos alimentos, álcool e tabaco (9,8%, contra 8,9% em junho), bens industriais não energéticos (4,5%, contra 4,3% em junho) e serviços (3,7%, contra 3,4% em junho)", detalha o Eurostat.



Portugal registou um IHPC de 9,4%, o mais elevado de sempre e que fica a meio da tabela dos países da moeda única.





A Estónia terá registado, segundo a estimativa rápida do Eurostat, a mais elevada taxa de inflação entre os países da zona euro (22,7%), seguida pela Letónia (21%) e Lituânia (20,8%). Por outro lado, Malta teve a taxa de inflação mais baixa (6,5%), acompanhada pela França (6,8%) e Finlândia (7,9%).



Na variação em cadeia (mensal), verificou-se, no entanto, uma desaceleração da inflação em quatro países: Grécia (-1,4%), Luxemburgo (-1,3%), Itália (-1,1%) e Bélgica (-0,6%). Já em Portugal, a inflação teve uma variação em cadeia nula (0,0%), ou seja, manteve-se estável.



(Notícia atualizada às 10h40)