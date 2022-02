Inflação sobe para 3,3% em janeiro, o valor mais alto desde o início de 2012

O índice de preços no consumidor registou uma variação homóloga de 3,3% no arranque deste ano, 0,6 pontos percentuais acima de dezembro de 2021, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, que confirma a estimativa rápida avançada a 31 de janeiro.



António Pugliese Paulo Ribeiro Pinto paulopinto@negocios.pt 11:29







A contribuir para este aumento o INE destaca os preços dos transportes e dos bens alimentares e bebidas não alcoólicas.



O indicador de inflação subjacente (que exclui os produtos alimentares não transformados e energéticos pela elevada volatilidade) registou uma variação homóloga de 2,4%, taxa superior em 0,6 pontos percentuais à registada em dezembro de 2021.





Os preços dos equipamentos para a casa e da manutenção das habitações face a dezembro, registaram as variações positivas em cadeia mais significativa no mês de janeiro.



Os produtos energéticos (combustíveis rodoviários, eletricidade, gás) voltaram a apresentar "uma taxa de variação de 12,1% (11,2% em dezembro), enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados registou uma variação homóloga de 3,4% (3,2% em dezembro), indica o gabinete de estatística.



