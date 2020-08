Investidores confiantes numa rápida recuperação da Alemanha

O índice do Instituto ZEW, que mede a confiança dos investidores na economia alemã, disparou em agosto, sinalizando uma crença mais forte numa retoma rápida da maior economia europeia.



O índice subiu para 71,5 em agosto, bem acima dos 55,8 estimados pelos economistas. Este indicador mede as expectativas dos investidores para a economia alemã nos próximos seis meses e é olhado com especial atenção nos mercados, sendo um dos indicadores avançados mais relevantes.





"Continuam a aumentar as expectativas de uma recuperação célere, mas a avaliação da situação atual apenas melhorou ligeiramente", disse Achim Wambach, presidente do ZEW.Os indicadores económicos mais recentes também validam a expectativa de uma retoma rápida da economia alemã, com a indústria e o consumo das famílias a recuperarem de quedas recorde no segundo trimestre.Esta perspetiva de recuperação rápida das economias tem alimentado os ganhos das bolsas. As praças europeias transacionam hoje em máximos de duas semanas e perto dos níveis de março.Contudo persistem ameaças a este cenário de retoma célere na economia alemã, sendo que a mais temida é uma segunda vaga de infeções que obrigue a medidas mais graves de confinamento.