Investimento terá caído três vezes mais que a média do euro face ao pré-covid

Análise do gabinete de estudos do Ministério das Finanças procurou quantificar os impactos económicos desde o início da guerra na Ucrânia. Além da inflação, que foi de longe a variável mais afetada, consumo das famílias e o investimento também sofreram com o conflito.



O investimento é uma das variáveis mais importantes para o PIB, não só para um determinado ano, mas para o crescimento da economia no longo prazo. Mariline Alves Paulo Ribeiro Pinto paulopinto@negocios.pt 08:00







O investimento ao longo de 2022 terá tido uma queda de 4,4 pontos percentuais (p.p.) face à tendência pré-pandemia devido ao impacto económico desde o início da guerra na Ucrânia e no acumulado já para este ano, o impacto médio terá sido de -8,2 p.p.. Os valores representam uma queda que é "quase três vezes superior à da Zona Euro em 2022" e "mais de duas vezes superior no acumulado" deste ano. A conclusã...

