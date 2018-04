O ISEG estima que a economia portuguesa tenha registado uma travagem no seu ritmo de crescimento. A previsão aponta para uma expansão do PIB de 2,3%, menos uma décima do que nos últimos três meses do ano.

"Com a informação disponível, e a ressalva da informação relativa a Março estar muito incompleta, estima-se que no primeiro trimestre de 2018 o PIB terá crescido 2,3% em termos homólogos e 0,6% em cadeia", prevêem os economistas do ISEG, numa nota publicada esta terça-feira, 24 de Abril.

A confirmar-se este ritmo de crescimento será um abrandamento. Já que no último trimestre do ano a economia cresceu 2,4%.

Esta previsão do ISEG surge depois de já terem sido publicados indicadores de actividade, que apontam precisamente para um abrandamento. O indicador de actividade económica, divulgado pelo Banco de Portugal, registou uma travagem em Março, registando o crescimento mais moderado desde Outubro de 2016.

Quanto ao ano de 2018, o ISEG, em Fevereiro, admitia que a economia pode manter o mesmo ritmo de crescimento observado no ano passado, apontando para um aumento entre os 2,4% e os 2,8% do PIB.

Mas esta não é a previsão geral. A maioria dos economistas aponta para que a economia registe um abrandamento. As novas previsões do Governo, incluídas no programa de estabilidade, apontam para que o PIB nacional cresça 2,3% este ano. Em 2017, a economia nacional cresceu 2,7%, o que representou a maior expansão desde 2000.

Ainda assim, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse, no último domingo, 22 de Abril, que esperava que o ritmo de crescimento se mantivesse. "Acredito que vamos sustentar este crescimento", afirmou o Presidente da República num evento organizado pela Visão, no âmbito das comemorações dos 25 anos da revista. Numa altura em que passamos por um crescimento acima dos 2%, "tudo o que seja subir para 3% ou ser muito próximo de 3% faz a diferença", acrescentou, realçando que acha que a expansão económica deveria ser "superior" à actual situação.



O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgará a primeira leitura do PIB no dia 15 de Maio.