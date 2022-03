PIB cresce em 2022 mesmo com impactos adversos. Guerra já custou mil milhões

A economia portuguesa deve continuar a crescer este ano, mesmo num cenário mais extremo de efeitos da guerra na Ucrânia no país. A estimativa, do ainda ministro João Leão, é que, nesse caso, o PIB cresça 3,6% - e não 5%.O Governo prepara-se para entregar o Programa de Estabilidade 2022-2026 à Assembleia da República nesta sexta-feira, 25 de março. No documento, desenhado por João Leão, o executivo antecipa um crescimento económico de 5% para este ano (abaixo dos 5,5% previstos no pré-guerra) e exclui um cenário de recessão."O cenário base que se antecipa não é um de recessão", afirmou João Leão, em conferência de imprensa nesta sexta-feira. Isto porque, explicou, "Portugal vai continuar a ter uma forte pujança de recuperação pós-pandémica e terá aqui um apoio decisivo do Plano de Recuperação e Resiliência".No entanto, num cenário extremo, o ministro das Finanças admite que poderia "haver alguns trimestres com alguma estagnação". No entanto, acrescentou, eles aconteceriam "sempre num cenário de forte recuperação comparando 2022 com 2021", disse.Ou seja, embora a economia até possa travar entre trimestres ao longo deste ano, o impacto da guerra, quando comparando com os impactos da pandemia, será inferior. Em termos homólogos (face a um ano, 2021, muito afetado ainda pela covid-19), o PIB continuará a crescer. "Temos uma dinâmica pós-pandémica significativa que nos permite antecipar essa recuperação", afirmou o ministro.Assim, e caso o PIB estagnasse no valor do quarto trimestre de 2021, "isso asseguraria, dada a recuperação que tem ocorrido, uma taxa de crescimento em 2022 de 3,6%", estima João Leão. Para o ministro, "há uma dinâmica significativa de crescimento que acontece mesmo num cenário mais adverso".Segundo o ministro, as medidas para mitigar os efeitos da guerra na Ucrânia na economia portuguesa - entre perda de receita e apoios diretos às famílias e empresas - já custaram mil milhões de euros.Desde a invasão russa da Ucrânia, o Governo já introduziu várias medidas, tanto do lado da despesa, como da receita. Do lado da despesa estão o Autovoucher, que será prolongado em abril , um novo apoio para famílias carenciadas ou os apoios diretos às empresas de transportes. Depois, há perda de receita com o congelamento da taxa de carbono e a redução do ISP.(Notícia atualizada às 13:27 com mais informação)