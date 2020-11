Maioria das empresas portuguesas rejeita despedimentos num futuro próximo

Apesar da crise económica, a maioria das empresas portuguesas não pensa realizar despedimentos num futuro próximo.



De acordo com o inquérito mensal da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) e do Future Cast Lab do ISCTE, 75% das empresas portuguesas planeia manter o número de trabalhadores nos próximos tempos, com 4% das inquiridas a querer mesmo aumentar o número de postos de trabalho. Segundo o barómetro sobre as expetativas até ao final do ano, apenas 21% dos respondentes admite vir a despedir trabalhadores.



Para o professor Pedro Esteves, as percentagens traduzem uma melhoria em relação ao inquérito anterior. O vice-presidente da CIP, Óscar Gaspar, concorda, elogiando o "trabalho desenvolvido pelas empresas portuguesas" durante a pandemia da covid-19.



No entanto, houve outros indicadores que se deterioraram face aos meses anteriores. É o caso das previsão de vendas e prestação de serviços para os meses de novembro e dezembro. 68% dos empresários considera agora que o volume de negócios vai cair 40%, quando no inquérito anterior a percentagem de empresas que antecipava quedas nas vendas rondava os 60%.