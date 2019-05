Miguel Baltazar

desigualdade ao longo da curva de rendimentos da população em Portugal diminuiu ligeiramente, mas mantém-se alta.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) já tinha divulgado, em novembro, que 17,3% da população que reside em Portugal vivia na pobreza em 2017 . São quase 1,8 milhões de pessoas.Mas os resultados definitivos do Inquérito às Condições de Vida e de Rendimento de 2018 (sobre os salários do ano anterior), divulgados nesta terça-feira, 7 de maio, mostram como se distribui essa pobreza.Segundo o INE, Açores e Madeira são as regiões do país com maior taxa de pobreza, com 31,6% e 27,5%, respetivamente. No entanto, nestas duas regiões, pela sua dimensão, vive a minoria da população na pobreza: 70 mil na Madeira e 77 mil nos Açores.No Norte do país viviam, em 2017, 664 mil pessoas na pobreza. E no Centro viviam 415 mil. Estas duas regiões concentram, em si, 60% da população que vive na pobreza.Na Área Metropolitana de Lisboa, 12,3% da população vivia na pobreza: são 348 mil pessoas.Nestes casos o INE está a considerar os rendimentos a nível nacional para aferir a linha de pobreza. Recorde-se que a linha de pobreza corresponde à proporção de habitantes que vivem com rendimentos inferiores a 60% da mediana.Mas o INE utiliza também linhas regionais, passando a considerar a mediana de rendimentos dessa mesma região, de modo a atenuar as diferenças nas taxas de pobreza entre as regiões. Isso faz com que os limiares de pobreza regionais, à excepção de Lisboa, desçam, "refletindo as diferentes condições socioeconómicas, nomeadamente, diferentes níveis de custo de vida", explica o INE. Ainda assim, Açores e Madeira continuam a apresentar taxas de pobreza mais altas, seguindo-se Lisboa.Os dados divulgados pelo INE confirmam ainda uma "forte desigualdade na distribuição dos rendimentos".O Coeficiente de Gini, um indicador de desigualdade que varia entre 0 (quando todos os indivíduos têm um rendimento igual) e 100 (quando todo o rendimento se concentra num único indivíduo), registou um valor de 32,1% em 2017, menos 1,4 pontos percentuais do que no ano anterior.Isto quer dizer que aA região do Alentejo é a menos desigual e a Região Autónoma dos Açores é a mais desigual, apresentando Coeficientes de Gini de 28,9% e 37,9%, respetivamente.