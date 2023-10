Medina: Corte na dívida permite já custos de financiamento mais baixos do que em 11 países da UE

O ministro das Finanças, Fernando Medina, referiu esta quarta-feira que a redução do rácio da dívida pública portuguesa está a contribuir para que o custo de financiamento do país nos mercados seja mais baixo do que em 11 outros Estados-membros, com ganhos também para as famílias e empresas."O custo de financiamento da República Portuguesa é inferior ao de 11 outros Estados-membros num prazo a dez anos, incluindo economias com notações de 'rating' superiores ao de Portugal, como Espanha e Eslovénia", afirmou o ministro das Finanças, numa intervenção sobre "o estado das finanças públicas" proferido no congresso anual da Ordem dos Economistas , em Lisboa.Fernando Medina sublinhou que esses desenvolvimentos permitem "poupanças concretas e relevantes para as famílias por despesas com juros que não terão de ser atualizados e garantem também custos de financiamento mais baixos incluindo também para as empresas".Na proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano (OE2024), o Governo estima que os encargos do Estado português com juros da dívida vão aumentar pelo terceiro ano consecutivo, apesar de serem mais baixos do que os de 11 países europeus. A previsão é de que o gasto com juros fica acima de 7,1 mil milhões de euros "O aumento de custos de financiamento desde meados de 2022, não obstante o inevitável impacto na despesa com juros, não deixou de atestar a relevância de uma gestão orçamental responsável", lê-se na proposta.(notícia atualizada às 13:30)