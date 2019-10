Nova líder do FMI vê "risco sério" de maior abrandamento e pede estímulos

No primeiro discurso enquanto nova líder do FMI, Kristalina Georgieva identifica um "risco sério" que o abrandamento da economia global seja mais abrangente e "sincronizado" por todo o globo, o que a leva a pedir medidas de estímulo aos governos.

O abrandamento da economia mundial já em curso pode ser mais abrangente do que o previsto e acontecer de forma "sincronizada" no conjunto do globo, alerta Kristalina Georgieva.





No primeiro discurso como nova diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), a búlgara avisa que o arrefecimento económico já visível poderá ser ainda maior e mais global, o que leva Georgieva considerar que os governos poderão ser chamados a implementar coordenadamente político de apoio ao crescimento.





(Notícia em atualização)