OCDE: Recuperação da economia portuguesa estagnou em julho

A economia portuguesa manteve o nível de atividade económica no mês de julho, face ao mês anterior, contrariando a tendência de recuperação que se verificou nas principais economias mundiais.



A conclusão surge da evolução dos indicadores compósitos avançados (CLI, composite leading indicators) publicados esta segunda-feira, 10 de agosto, pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE).





O indicador para Portugal ficou em 95 pontos, igualando o registado em junho. A estabilização no mês passado surge depois da recuperação acentuada em junho (4,34%) e também em maio (2,08%). Em abril o indicador tinha recuado 8,9% para um mínimo abaixo de 90, marcando o sexto mês consecutivo de declínio. O valor de julho para Portugal está agora 5% abaixo do registado no mesmo mês do ano passado, quando em abril a queda homóloga era superior a 10%.No relatório publicado esta segunda-feira, a OCDE assinala que a tendência de recuperação observou-se em julho em todas as grandes economias, embora os indicadores permaneçam "abaixo da média de longo prazo e abaixo do registado antes da pandemia da covid-19"."Depois da forte subida de junho, o ritmo de melhoria dos CLIs abrandou inevitavelmente na maioria das principais economias", acrescenta a OCDE, assinalando que foram revertidos os "sinais iniciais de que na China o indicador estaria a regressar a níveis pré-crise".O indicador para a economia da OCDE melhorou perto de 1% para 98 em julho, enquanto na Zona Euro registou uma subida mensal de 0,64% para 97,29.Portugal não foi o único país da OCDE a dar sinais de interrupção na tendência de recuperação em julho. Os indicadores para a Áustria, México, Austrália, Hungria, Dinamarca, Espanha, Eslovénia e Republica Checa também estabilizaram ou sofreram mesmo descidas ligeiras.Os CLI da OCDE servem sobretudo para apontar tendências na evolução futura da economia e a entidade com sede em Paris adverte que nas atuais circunstâncias, os indicadores devem ser interpretados com cuidado devido à manutenção da incerteza considerável em torno do impacto dos atuais confinamentos e dos desconfinamentos.Acrescenta que a magnitude do declínio dos CLI não deve ser considerada como uma medida do grau de contração da atividade económica, mas sim como uma indicação da força do sinal.A economia portuguesa sofreu uma queda histórica no segundo trimestre, com o PIB a registar uma contração homóloga sem precedentes de 16,5%.