Parte dos serviços na UE já regressou a níveis pré-pandemia. Turismo é grande exceção

Os serviços na União Europeia (UE) continuam a recuperar do impacto causado pelas restrições impostas devido à pandemia de covid e parte regressou já a níveis de 2019.Dados do Eurostat, publicados esta segunda-feira, mostram que no quarto trimestre do ano passado o desempenho da área dos serviços era 7% superior ao período homólogo de 2019, isto depois da queda de 27% registada entre o último trimestre de 2019 e o segundo trimestre de 2020.Olhando por categorias de serviços, na comparação homóloga com 2019, destaca-se "a forte recuperação" da área de informação e comunicação e a de transportes e armazenamento, com ambas a registarem um crescimento na ordem dos 14%.Já o turismo, que compreende serviços de reservas, hotéis ou viagens de avião, continuou bastante abaixo dos valores pré-pandemia (-27%).De acordo com as estatísticas do Eurostat, ainda com níveis inferiores a 2019, estavam também os serviços administrativos e de apoio.