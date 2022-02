Entre o final de 2020 e o final de 2021, o endividamento total das empresas privadas cresceu 4,2%, mais 3,0 pontos percentuais do que entre 2019 e 2020. Já o endividamento total dos particulares aumentou 3,6% entre o final de 2020 e o final de 2021, mais 1,1 pontos do que entre 2019 e 2020.

O peso do endividamento total da economia (excetuando apenas as instituições financeiras) baixou para 363,3% do PIB em 2021, recuando face aos 375,4% que chegou a pesar em 2020, o primeiro ano marcado pela pandemia de covid-19. Porém, em termos absolutos as dívidas das famílias, empresas e administrações públicas continuam a acumular-se: já valem 768,1 mil milhões de euros. Os dados foram revelados esta terça-feira pelo Banco de Portugal.No ano passado, as dívidas totais das empresas, famílias e administrações públicas aumentaram 16,9 mil milhões de euros. Porém, como o PIB cresceu, recuperando parte da forte queda verificada em 2020, o peso das dívidas tornou-se um pouco menor face à produção anual do país. No setor público o peso do endividamento baixou de 170,6% para 162,8% e no privado de 204,8% para 200,5%.Ainda assim, em termos absolutos o movimento foi o contrário. Segundo o banco central, o setor público aumentou o seu endividamento em 2,7 mil milhões de euros, para 344,1 mil milhões de euros. Já o setor privado viu subir as dívidas em 14,2 mil milhões de euros, para 424 mil milhões. As empresas privadas aumentaram o endividamento em 9,4 mil milhões, enquanto os particulares foram responsáveis por mais 4,8 mil milhões do endividamento.Tendo sido o segundo ano marcado pela pandemia, e perante uma vaga de covid-19 fortíssima nos primeiros meses de 2021, a economia foi forçada a um período de confinamento estrito durante o qual foram acionadas mais medidas de apoio para as empresas e famílias. Para além do regime de lay-off, suportado pelo Estado, houve também moratórias, o que implicou a acumulação da dívida, apesar da quebra das receitas provocada pela interrupção das atividades económicas.Por outro lado, a recuperação do crescimento também se refletiu num aumento do crédito concedido.