PIB dos EUA acelera mais do que o estimado

A maior economia mundial continua a dar fortes sinais de resistir aos riscos de uma recessão, depois de ter registado um crescimento homólogo de 2% no primeiro trimestre deste ano, uma expressiva revisão em alta face à segunda estimativa que apontava para uma expansão de 1,3%. E ainda mais afastada da primeira leitura da atividade que apontava para um crescimento de 1,1%.





O Departamento do Comércio norte-americano atualizou esta quinta-feira os valores finais para os primeiros três meses do ano e fez uma forte revisão em alta de 0,7 pontos percentuais. Na segunda estimativa para o produto interno bruto (PIB) já tinha sido feita uma revisão para cima de 1,1% para 1,3%, mas agora, esta nova leitura dos dados foi ainda mais significativa.





Esta revisão reflete um desempenho mais positivo do consumo das famílias, das exportações, da despesa pública e do investimento imobiliário com os dados a mostrarem que os consumidores norte-americanos despenderam mais em serviços do que em bens, sobretudo saúde.





Com efeito, o consumo das famílias aumentou a um ritmo de 4,2% - o mais forte em quase dois anos. As exportações também deram um forte contributo para a expansão do PIB, com as vendas ao exterior a crescerem a um ritmo superior às importações. As exportações avançaram 7,8%, quando a anterior estimativa apontava para um crescimento de 5,2%.





Estes dados surpreenderam os analistas de Wall Street apesar da elevada inflação (4% em maio), aumento das taxas de juro e as previsões de uma recessão mais à frente no ano.





A resposta da Fed





Os dados finais do PIB poderão ajudar a Reserva Federal norte-americana (Fed) a justificar novas subidas das taxas de juro nos próximos meses e até mais significativas do que antecipado. O certo é que a economia está a revelar-se mais resiliente, com um mercado de trabalho robusto. Este é um dos indicadores-chave que a Reserva Federal acompanha de perto para ver até que ponto as empresas estão a percecionar o andamento da atividade para os meses que se seguem.





Esta quinta-feira, os pedidos de subsídio de desemprego caíram para 239 mil na semana terminada a 24 de junho. Trata-se de uma queda de 26 mil pedidos face à semana anterior e abaixo da estimativa dos analistas.





São indicadores de que as subidas das taxas de juro não afetaram como se previa a atividade. Na reunião deste mês as autoridades da Reserva Federal decidiram manter o nível inalterado, mas o presidente da Fed fez questão de sublinhar que a pausa não significa o fim de ciclo, admitindo pelo menos mais duas subidas.





Esta sexta-feira são esperados novos dados da economia, incluindo a inflação, os gastos das famílias e o rendimento pessoal.