Plano de Recuperação pode ser responsável por até 2% do PIB em 2026

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), financiado por fundos europeus, poderá ser, em 2026, responsável por um 1,1% a 2% do PIB e 0,2% a 1,4% do emprego, segundo três modelos apresentados no relatório do Banco de Portugal (BDP), hoje divulgado.A estimativa é de que o PRR tenha um impacto significativo na economia portuguesa e que consiga contribuir para uma recuperação mais rápida.O relatório fornece três estimativas com base em três modelos diferentes. O primeiro, de médio prazo, que "capta principalmente os efeitos do lado da procura" e é o habitualmente utilizado nas projeções do Banco de Portugal, aponta para um efeito do PRR no PIB de 2026 de 1,1% - o mais comedido.Já o Modelo PESSOA, que "utiliza um modelo estrutural de equilíbrio geral para a economia portuguesa que permite identificar efeitos macroeconómicos de choques exógenos do lado da procura ou da oferta", estima que este impacto seja em 2026 de 1,3%.O modelo mais otimista é o da abordagem da contabilidade do crescimento, "assente numa abordagem de contabilidade do crescimento setorial, assente em hipóteses relativas à acumulação de capital, a alterações dos coeficientes tecnológicos das funções de produção setoriais e ao aumento da produtividade total dos fatores", que estima que o impacto do PRR no PIB nacional de 2026 seja de 2%.O mesmo relatório expressa ainda que as estimativas do impacto macroeconómico do PRR na economia portuguesa para o mesmo ano sejam de 0,2 a 1,4% no que toca ao emprego: 0,7% no modelo a médio prazo, 0,2% no modelo PESSOA, e 1,4% de acordo com a abordagem da contabilidade do crescimento.Segundo o BdP, "no curto prazo, o estímulo do PRR transmite-se à economia através do aumento do investimento, que desencadeia um aumento da procura interna, das importações e do emprego. As exportações também aumentam, beneficiando do estímulo ser coordenado na Europa". A médio prazo, "com a acumulação de stock de capital, aumenta a capacidade produtiva da economia. Adicionalmente, a modernização do stock de capital e a adoção de novas tecnologias aumentam a eficiência com que os fatores produtivos são utilizados, ou seja, a produtividade total dos fatores"."As nossas previsões são que o efeito mais ou menos permanente do PRR em 2026 possa estar compreendido entre 1,1% e 2% do PIB. Ou seja, o PIB seria mais baixo em 2026 se não tivéssemos acesso a estes fundos", explicou Mário Centeno durante a conferência de imprensa de apresentação do boletim, salientando que "o papel dos fundos europeus (PRR) é muito importante" na recuperação económica do país, e que "prevê um recebimento de 13,9 mil milhões de euros", o equivalente a 6,5% do PIB em 2019.