Portugal cresce acima da Zona Euro pelo sexto trimestre seguido

O Eurostat confirmou esta quinta-feira que o produto interno bruto da Zona Euro cresceu 0,4% no primeiro trimestre, face aos três meses anteriores, registando uma taxa de crescimento homóloga de 1,5%.

As taxas de crescimento de Portugal também foram confirmadas, pelo que a economia nacional cresceu acima da média da Zona Euro pelo sexto trimestre consecutivo, quando comparada a variação em cadeia. Quando é tida em conta a taxa de variação homólogo, foi o quarto trimestre seguido que Portugal cresceu acima da Zona Euro.

O gabinete de estatística da União Europeia também confirmou os números para Portugal que o INE tinha revelado há dias. A economia portuguesa cresceu 0,5% no primeiro trimestre de 2019 face ao quarto trimestre do ano passado (0,4%), com o investimento a dar gás ao passo que a procura externa líquida deu um contributo negativo ainda maior. Em termos homólogos, ou seja, face ao primeiro trimestre de 2018, o PIB aumentou 1,8%, acima dos 1,7% registados no quarto trimestre de 2018.

Na variação em cadeia foram cinco os países da Zona Euro que cresceram acima de Portugal. No que diz respeito à variação homóloga, foram oito os países que utilizam a moeda única que cresceram acima de Portugal no primeiro trimestre.

Zona Euro recupera

Esta quinta-feira o Eurostat confirmou que a economia europeia cresceu 0,4% em cadeia durante o primeiro trimestre de 2019, acima dos 0,2% do quarto trimestre de 2018. Em termos homólogos (face ao mesmo trimestre do ano passado), a evolução do PIB estabilizou nos 1,2% entre janeiro e março, o mesmo valor registado no trimestre anterior.

Apesar da recuperação, estes números confirmam que, em termos anuais, a economia europeia deverá desacelerar face ao ano passado.

Já em 2018, o crescimento da Zona Euro travou de forma significativa para 1,8% (2,4% em 2017), principalmente por causa da desaceleração sentida no segundo semestre do ano.