Portugal é o país da UE que está a envelhecer mais depressa

Portugal é o país da União Europeia (UE) onde o índice de envelhecimento tem crescido mais depressa, indicam os cálculos da Pordata avançados este domingo pelo jornal Público.Para o período compreendido entre 2015 e 2020 Portugal registou "uma taxa de crescimento médio anual do índice de envelhecimento" da ordem dos 3,6%, o ritmo mais acelerado no conjunto dos países da UE, mesmo superior ao de Itália - que em 2020 era o país com mais idosos por cada 100 jovens e crianças. Portugal subira, então, para o segundo lugar da lista, refere o jornal O índice de envelhecimento mede o rácio entre o grupo dos mais velhos (a partir dos 65 anos) e o dos mais novos (0 a 14 anos).A diretora da base de dados da Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS) explica que se verifica um processo de duplo envelhecimento da população residente em Portugal, mas está a ter um ritmo muito mais acelerado quando comparado com o resto da UE.