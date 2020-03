população desempregada - cuja estimativa provisória do INE foi de 358,6 mil pessoas - registou um acréscimo de 2,6% (9,2 mil) em relação a dezembro de 2019.



Relativamente ao desemprego entre a população jovem (com menos de 25 anos), a taxa entre os 27 Estados-membros foi de 14,9% em janeiro deste ano, que compara com os 15,5% no mesmo mês do ano anterior. Significa isto que existem 2,7 milhões e jovens sem emprego na região.



Os países que apresentam taxas de desemprego jovem mais baixas são a República Checa (5,3%), Alemanha (5,6%) e os Países Baixos (6,4%), enquanto que Espanha (30,6%) e Itália (29,3%) apresentam as taxas maiores.

No mesmo barco que Portugal estão também a Eslovénia (de 4,5% para 4,7%), a Lituânia (de 6,1% para 6,6%), o Luxemburgo (de 5,2% para 5,7%) e a Suécia (de 6,5% para os 7%).Em sentido oposto, os países que registaram uma queda mais acentuada da taxa de desemprego em janeiro foram o Chipre (caiu de de 7,6% para 6%) e a Croácia (recuou de 7,2% para 6,1%).Em Portugal, a