Portugal entre os países cujo emprego menos depende de exportações extra-comunitárias

Portugal é dos países da União Europeia cujo emprego menos depende das exportações extra-comunitárias, mostram os dados publicados esta segunda-feira, 5 de julho, pelo Eurostat. Só na Grécia a dependência do emprego face a estes mercados é ainda menor.Em Portugal, 12,5% do emprego em 2019 era, de alguma forma, suportado pelas exportações de bens e serviços para fora da União Europeia. O organismo de estatísticas comunitário explica que para estes cálculos contou tanto com o emprego em empresas que são exportadoras de bens ou serviços para estes mercados, como com os empregos em empresas que vendem bens ou serviços a essas exportadoras e são, por via indireta, dependentes dos mesmos mercados.Olhando para o resto dos Estados-membros, só na Grécia esta dependência é menor, com 12,2% do emprego suportado por estas exportações. O país mais dependente dos mercados comunitários no que diz respeito ao emprego é a Irlanda, com 29,4%, seguida pelo Luxemburgo, com 29,1%. A Alemanha, o motor das exportações europeias, tem 20,5% do seu emprego dependente dos mercados extra-comunitários. A média da União Europeia é de 17,9%.Estes números mostram como o emprego na União Europeia poderá continuar afetado enquanto estes mercados extra-comunitários não ultrapassarem a pandemia de covid-19.