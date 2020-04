Portugal, Espanha e Itália com a inflação mais baixa da União Europeia

A taxa de inflação anual na Zona Euro recuou em março para os 0,7% e para os 1,2% na União Europeia (UE), com Portugal a registar a menor (0,1%), a par com outros três Estados-membros, divulgou hoje o Eurostat.

De acordo com o gabinete estatístico da UE, Portugal, Espanha, Itália e Chipre registaram, em março, a menor taxa de inflação anual (0,1% cada), enquanto as maiores subidas dos preços foram observadas na Hungria, Polónia (3,9% cada) e República Checa (3,6%).





Em fevereiro estes países registavam taxas de inflação superiores: 0,9% em Espanha, 0,5% em Portugal e 0,2% em Itália.





Março foi o mês em que a pandemia do novo coronavírus chegou com intensidade à Europa, afetando sobretudo dois dos países que registaram nesse mês as taxas de inflação mais reduzidas da Zona Euro (Itália e Espanha).



Na Zona Euro, a taxa de inflação anual recuou, quer na variação em cadeia (1,2% em fevereiro), quer na homóloga (1,4% em março de 2019).



Na UE, a inflação anual baixou para os 1,2%, depois de se ter fixado nos 1,6% em fevereiro e também em março de 2019.



Face a fevereiro, a inflação anual recuou em 26 Estados-membros e aumentou apenas em Malta.

Esta queda deve-se sobretudo à redução acentuada dos preços da energia, já que as cotações do petróleo registaram descidas históricas em março devido à queda abrupta da procura e guerra de preços entre a Arábia Saudita e Rússia. Os preços dos bens energéticos na Zona Euro desceram 4,5% em março face ao mesmo mês do ano passado.