Portugal foi dos que recuperou mais no verão, mas continua entre as crises mais agudas

Portugal conseguiu no terceiro trimestre deste ano a quarta maior recuperação do PIB, de entre os 20 Estados-membros para os quais já há dados apurados. No entanto, continua a ser dos países onde o nível de atividade económica registado nos três meses de verão está mais longe do que tinha no mesmo período de 2019. Os dados foram publicados esta sexta-feira, pelo Eurostat.Entre julho e setembro, a economia nacional cresceu 13,3%, face ao trimestre imediatamente anterior. Este foi o quarto maior crescimento, só atrás dos resultados de França, Espanha e Itália, que cresceram acima dos 16%. A média da zona euro ficou-se pelos 12,6% e a União Europeia ficou em 11,6%.Os números portugueses surpreenderam pela positiva muitos economistas e o Negócios sabe que mesmo dentro do Ministério das Finanças foram considerados um bom resultado face ao que era esperado.O comportamento da economia portuguesa no terceiro trimestre permite, por exemplo, que o ministro das Finanças, João Leão, tenha na semana passada dito aos deputados da Assembleia da República que tem já maior certeza sobre a projeção de PIB para 2020 – a expectativa de uma recessão de 8,5%. Isto mesmo tendo em conta que a pandemia se agravou mais cedo do que o esperado (a segunda vaga chegou logo na transição do verão para o outono, e não apenas na mudança para o inverno) o que poderá ditar uma nova contração do PIB no último trimestre deste ano.Ainda assim, e apesar do bom impulso da recuperação, Portugal continua a estar entre os países com uma situação de crise mais aguda. É que a economia nacional tinha sido das que mais contraiu no segundo trimestre deste ano: tinha caído 13,9%, registando a quinta maior contração da União Europeia. Ou seja, a subida verificada no trimestre subsequente tem de ser lida à luz da queda particularmente intensa que já tinha sido registada.É por isso que, apesar do aumento verificado em cadeia, quando a análise é feita face à atividade económica registada no terceiro trimestre de 2019, a contração é ainda tão grande. Portugal continuava, no terceiro trimestre e mesmo depois de todo o aumento de atividade face à primavera, 5,7% abaixo do PIB conseguido nos mesmos três meses do ano passado.Este é o quarto pior resultado de entre os 20 Estados-membros para os quais foram divulgados dados na sexta-feira. Pior só Espanha (com uma queda de 8,7%), Roménia (6%) e República Checa (5,8%).O país que conseguiu no terceiro trimestre deste ano ficar mais próximo do nível de atividade que tinha no período homólogo foi a Lituânia, que está apenas 1,7% abaixo.Perante o regresso em força do número de contágios, e a necessidade de vários países reintroduzirem medidas de contenção do vírus, muitos economistas admitem que a zona euro poderá regressar a terreno negativo nos últimos três meses do ano, face ao dinamismo do verão.