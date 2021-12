Portugal manteve peso no PIB da União Europeia em 2020. Vale 1,5%

Na comparação entre o PIB de 2019 e 2020 nos Estados-membros da UE, a Espanha teve o maior impacto (-10,8%), seguida pela Grécia (-9,0%), Itália (-8,9%), Portugal (-8,4%), Malta (-8,2%), Croácia (-8,1%) e França (-7,9%)", sendo que "o único país da UE que registou aumento do PIB em 2020 foi a Irlanda (+5,9%)".







No ano passado, a economia portuguesa manteve o peso no produto interno bruto do conjunto dos 27 Estados-membros, representando 1,5% de toda a riqueza produzida na União Europeia (UE). A Alemanha aumentou o peso no PIB da UE, muito pela queda registada entre as restantes grandes economias, como a França, Itália e Espanha.De acordo com os dados do Eurostat publicados esta segunda-feira, a fatia da Alemanha cresceu em 2020 face a 2019, ed 24,8% para 25,1%. Já a França diminuiu o seu peso de 17,4% para 17,2%; Itália desceu de 12,8% para 12,3% e Espanha de 8,9% para 8,4%, sendo o Estado-membro que sentiu o maior o impacto da pandemia na evolução do PIB.No ano passado, a economia portuguesa foi a quarta que mais caiu entre os 27, refere o gabinete de estatística da União Europeia. "De acordo com o Eurostat, o PIB do conjunto da União Europeia fixou-se em torno dos 13,4 biliões de euros, a preços correntes. "Em termos reais, o PIB da UE em 2020 foi 7,6% mais elevado do que há dez anos", ficou 5,9% abaixo do nível de 2019", refere o gabinete de estatística, acrescentando que foi a primeira queda do PIB da UE desde 2009, quando o PIB caiu 4,3% em relação a 2008."A explicar esta queda, estão "as restrições implementadas em 2020 para desacelerar a disseminação da covid-19", indica o Eurostat.