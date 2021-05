Portugueses são quem mais confia na União Europeia

Os portugueses passaram a ser o povo europeu que mais confia nos órgãos da União Europeia, mas com um custo: a confiança no Governo tem decrescido ao longo do último ano. Os comportamentos parecem estar ligados à prestação de apoios financeiros.





Os dados são do estudo "Living, working and covid-19" publicado pelo Eurofound, e concluem que a confiança dos portugueses inquiridos face à União Europeia tem subido rapidamente, sobretudo entre o verão de 2020 e a primavera deste ano quando o estudo registou que praticamente 6% dos inquiridos em Portugal afirmava confiar na UE. Para o período do verão de 2020, esse valor era inferior a 5,5%. Em Portugal o indicador sobe ao mesmo tempo que cai abruptamente em 12 estados-membros.





O estudo explica este comportamento com a introdução do NextGenerationEU, o pacote de medidas de recuperação lançado em final de julho de 2020, que levou a um crescimento da confiança na UE, sobretudo nos países que mais beneficiariam como Portugal, Espanha, Hungria, Roménia, Itália e França. O mesmo não aconteceu com a Holanda, Suécia, Holanda e Finlândia, que viram a confiança cair durante o ano que decorreu.





Quem menos confia na Europa são os desempregados (3,8%) e os que perderam o emprego durante a pandemia (3,8%), enquanto as pessoas com educação superior são quem mais confia nos órgãos comunitários (5,3%), seguidos da população dos 18 aos 34 anos de idade (5,3%).





Em contrapartida, os portugueses parecem estar a perder a confiança nos órgãos de governo nacionais, que viram a confiança dos inquiridos baixar meio ponto percentual desde o verão passado para os 5% durante esta primavera. Há um ano, o valor registado era de 6%. O estudo justifica a evolução como sendo "o resultado dos confinamentos e do lento arranque dos processos de vacinação durante a primavera de 2021".





A tendência europeia é precisamente essa, já que "a confiança nos governos nacionais é agora mais baixa do que no início da pandemia em todos os países-membros", tratando-se a Dinamarca do "único estado-membro onde se deu um aumento significativo da confiança no governo nacional em comparação com o verão de 2020".





De acordo com o estudo, "receber apoio financeiro tem um impacto positivo nos níveis de confiança no Governo e na UE", embora "o impacto seja menos aparente durante a primavera de 2021". Aqueles que menos confiam nos governos são, precisamente, os que viram os seus pedidos de apoio rejeitados, para os quais os níveis de confiança se fixam nos 2,8%.









Pessimismo financeiro diminui

Apesar da perda de confiança nos órgãos comunitários e nacionais, o pessimismo financeiro dos europeus parece estar a contrair à medida que a pandemia evolui. Cerca de 23% dos inquiridos na Europa acreditam que a sua situação financeira vai piorar nos próximos tempos, mas na primavera de 2020 esse valor era quase superior a 35%.





Entre os países que melhor viram as suas perspetivas melhorar estão Portugal, Espanha, Itália e Irlanda, todos fortemente afetados por uma primeira onda pandémica durante a primavera de 2020. Em Portugal, Itália e Irlanda o pessimismo caiu cerca de 20 pontos percentuais (p.p) em cada país, para perto dos 25%, 22% e 15%, respetivamente. Já em Espanha a queda é maior, de cerca de 25 p.p para os 21%, face à primavera de 202.





Contra esta tendência estão apenas a Finlândia e a Áustria, dois países com abordagens muito diferentes à pandemia e que preservam níveis de otimismo financeiro praticamente inalterados desde a primavera passada.